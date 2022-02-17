На Дону недалеко от границы с Украиной взорвался снаряд

Фото: donday

В Ростовской области недалеко от украинской границы взорвался снаряд. ЧП произошло 19 февраля в станице Митякинской Тарасовского района.Как сообщает DonDay.ru, местные жители проснулись от мощного взрыва примерно в четыре утра. На место случившегося сразу вызвали экстренные службы. О снаряде пока ничего не известно. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.Боеприпас приземлился в нескольких сотнях метров от ближайших жилых домов. К счастью, пострадавших и каких-либо серьезных разрушений нет.