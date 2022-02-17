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На Дону недалеко от границы с Украиной взорвался снаряд

На Дону недалеко от границы с Украиной взорвался снаряд

В Ростовской области недалеко от украинской границы взорвался снаряд. ЧП произошло 19 февраля в станице Митякинской Тарасовского района.

Как сообщает DonDay.ru, местные жители проснулись от мощного взрыва примерно в четыре утра. На место случившегося сразу вызвали экстренные службы. О снаряде пока ничего не известно. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Боеприпас приземлился в нескольких сотнях метров от ближайших жилых домов. К счастью, пострадавших и каких-либо серьезных разрушений нет.
Фото: donday
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