Глава Ростова Александр Скрябин поручил уделять особое внимание содержанию городских лесов

Фото: Администрация Ростова

Глава Ростова Александр Скрябин в программном выступлении акцентировал внимание на теме городских лесов. В донской столице лесные кварталы расположены во всех районах. Площадь таких зеленых зон составляет 4 500 гектаров. Они имеют особый охранный статус, но требуют к себе особого внимания.Александр Скрябин поручил благоустроить эти территории. Среди поставленных задач он выделил уход за зелеными насаждениями, системный подход к их высадке, регулярную санитарную уборку и т. д.По вопросу организации содержания лесов в администрации Ростова прошло совещание. С докладом выступил начальник городского Управления благоустройства и лесного хозяйства Антон Наумов.- В рамках мероприятий по содержанию выполняется целый комплекс работ. Это периодическая патрульная уборка от случайного мусора, ликвидация свалочных очагов, удаление аварийных деревьев, покос, прочистка и обновление минерализованных полос, прочистка и обновление противопожарного разрыва по периметру леса, прочистка и обновление квартальных просек. Схемы организации минерализованных полос и противопожарных разрывов на территории городских лесов согласованы с Управлением по ГО и ЧС г. Ростова-на-Дону, районными отделами МЧС России по Ростовской области, администрациями районов, сообщил Антон Наумов.Большая работа ведется по восстановлению лесов. Деревья подбираются, исходя из рекомендаций специалистов. Используются дуб, ясень, береза, тополь и другие.Уже была подготовлена почва на лесном участке площадью более пяти гектаров в районе улицы Левобережной. Там высадят 23,7 тысячи крымских и обыкновенных сосен. Саженцы необходимо посадить до начала периода развертывания почек.В 2025 году в планах – корректировка проектов освоения лесных территорий парка «Авиаторов» и Можайских прудов. Это необходимо для их дальнейшего благоустройства.В Ростове в рамках месячника чистоты стартовала масштабная санитарная уборка территорий городских лесов.МКП «Ростгорсвет» обрезал ветки деревьев в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства на территории городских лесов улице Можайской, 40, 157 и 159. Также были распилены аварийные деревья вдоль дорожек.Вместе с этим проходит уборка случайного мусора. Его также убирают вдоль Щепкинского леса и рощи СКА.В Можайской роще 22 марта пройдет субботник.