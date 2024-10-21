Леса Ростова получат 32 миллиона на регулярную уборку

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону на содержание городских лесов будет выделено 32 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Городское управление благоустройства и лесного хозяйства ищет подрядчика для проведения регулярной уборки лесов в 2025 и 2026 годах. В обязанности подрядчика входят ручной сбор мусора, фотосъемка выполненных работ, вывоз мусора и его передача для утилизации.Особое внимание будет уделено сохранению чистоты окружающей среды во время транспортировки отходов. Регулярная уборка будет проводиться на 33 лесных территориях.Контракт с подрядной организацией будет заключен на сумму около 32,2 миллиона рублей и будет действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.Для участия в конкурсе потенциальным подрядчикам необходимо предоставить соответствующую документацию до 5 ноября. Объявление компании-победителя состоится 8 ноября.