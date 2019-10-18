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Депутаты донского парламента высадили новые деревья в парке «Дружба»

Депутаты донского парламента высадили новые деревья в парке «Дружба»

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли участие в осеннем Дне древонасаждений. В этом году мероприятие состоялось в парке «Дружба» на Северном, где донские парламентарии и сотрудники аппарата ЗС высадили аллею из 262 туй.
– Начиная с весны 2017 года депутатами Законодательного Собрания в парке «Дружба» было посажено уже более 850 деревьев, - рассказал председатель комитета по строительству Александр Скрябин. - В этот раз мы посадили восточную тую, она максимально устойчива как к летней засухе, так и к морозам.

Как добавил Александр Скрябин, чтобы все деревья прижились на нашей земле, к работе привлекли специалистов Ботанического сада ЮФУ. Они взяли пробы почвы и подобрали тот вид туй, которые наиболее подходят к городским условиям Ростова.

Традиция ежегодно проводить День древонасаждений возродилась на Дону в 2014 году. С тех пор в апреле и октябре тысячи ростовчан выходят на улицу и высаживают новые деревья, чтобы озеленить наш город и сделать его немного лучше.

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