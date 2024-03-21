Глава дептранса Ростова получил выговор за сорванную встречу с жителями Западного

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Западном жилом массиве Ростова-на-Дону 21 марта была запланирована встреча информационной группы «Дорожный комплекс, транспорт». Представители дорожной и транспортной отраслей должны были встретиться с жителями Советского района города. Однако мероприятие сорвалось из-за того, что высокопоставленные чиновники не приехали.На встречу не явились заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков и директор городского департамента транспорта Вадим Шкабарня. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко отреагировал на произошедшее. Он сообщил, что в отношении обоих представителей дорожной отрасли была проведена служебная проверка.- За грубое нарушение Дмитрию Симкову вынесено замечание, а Вадиму Шкабарне объявлен выговор, - заявил Алексей Валентинович.Теперь для жителей Советского района города организуют новую встречу. Она пройдет 22 марта на проспекте Коммунистическом, 24. Мероприятие снова запланировано на 16:00. Вероятно, теперь оно точно состоится.Напомним, что Вадим Шкабарня возглавляет городской дептранс с 29 апреля 2022 года. Дмитрий Симков находится в должности замглавы администрации города с 20 апреля 2021 года. По какой причине представители власти не приехали на мероприятие, пока не известно.