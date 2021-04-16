Главу Железнодорожного района Ростова назначили замглавы городской администрации
Глава Железнодорожного района Ростова-на-Дону Дмитрий Симков станет заместителем главы городской администрации по транспорту и дорожному хозяйству. Распоряжение о назначении на должность Алексей Логвиненко подписал 19 апреля.
Дмитрий Симков родился 14 июня 1977 года в городе Пролетарске. После армии он устроился на работу газоэлектросварщиком. В 28 лет окончил РГСУ по специальности «Теплоснабжение и вентиляция» с присвоением квалификации «Инженер». И через пару лет Симков стал инспектором отдела кадров, а затем - замдиректора в одном из ООО. К 2010 году чиновник занял должность первого зампредседателя правления. А с 2016 года Дмитрий Симков возглавил администрацию Железнодорожного района Ростова. В 2020 году он прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе «Юриспруденция». Новую должность Симков займет 20 апреля.
Напомним, предыдущий замглавы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский покинул свое место работы 1 апреля. В кулуарах говорят, что глава администрации был крайне недоволен обстановкой с городским транспортом и состоянием дорог в Ростове. Чего только стоили постоянные споры вокруг закрытия моста Малиновского и провальной транспортной системы на время ограничений. Примечательно, что Логвиненко уволил замглавы после своего обещания залатать все дыры на дорогах города до 1 мая.