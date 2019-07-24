Глава Азовского района Валерий Бевзюк уволился с должности



Заявление об отставке написал глава Азовского района Валерий Бевзюк. Чиновник решил покинуть должность после того, как губернатор Ростовской области раскритиковал его деятельность по обращению с отходами.



В пресс-службе областного правительства сообщили, что Бевзюк уволился сразу после встречи с участниками Общероссийского народного фронта. Во время мероприятия выяснилось, что Азовский район занял лидирующую позицию по количеству несанкционированных свалок. На своём посту Бевзюк находился более 20 лет. Пока не ясно, стала ли критическая речь главы региона поводом для его отставки, или же проблема состояла в другом.



Напомним, в марте 2016 года дочка и жена экс-главы погибли в результате крушения «Боинга» в ростовском аэропорту.