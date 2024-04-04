Глава администрации Красного Сулина покинул свой пост

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Глава администрации Красного Сулина Алексей Москаленко покинул свой пост. Информацию об этом 4 апреля сообщил председатель собрания депутатов Красносулинского городского поселения Роман Свердлов.Глава администрации города Алексей Москаленко подал в отставку по собственному желанию на внеочередном собрании депутатов Красносулинского городского поселения.Исполняющим обязанности временно стал заместитель Москаленко по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Иван Болдырев.Алексей Москаленко был назначен главой администрации города в сентябре 2023 года на пять лет. До этого он преподавал игру на гитаре в местной детской школе искусств № 1.