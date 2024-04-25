Глава администрации города Гуково покинул пост досрочно
Глава администрации города Гуково Ростовской области досрочно покинул пост. Евгений Гриненко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом стало известно 25 апреля.
Экс-глава сообщил об уходе с должности на своей странице в соцсетях. По его словам, такое решение носит сугубо личный характер, никакого политического или другого подтекста нет.
— На каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Это право есть у каждого. Для себя эту черту подвожу сегодня, — написал 39-летний Евгений Гриненко в своем микроблоге.
Чиновник занимал кресло главы почти четыре года, с лета 2020-го. До окончания срока полномочий он недоработал всего год.
Евгений Гриненко — выпускник РГУПС. Он трудился в донском Министерстве сельского хозяйства и Минэкономики. Несколько лет являлся замглавы администрации Родионово-Несветайского района. Был директором по развитию ООО «Титан», директором ООО «Индустриальный парк „Гуково“», заместителем директора ООО «АгроСантехмонтаж».