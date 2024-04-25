Глава администрации города Гуково покинул пост досрочно

Фото: соцсети Евгения Гриненко.

Глава администрации города Гуково Ростовской области досрочно покинул пост. Евгений Гриненко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом стало известно 25 апреля.Экс-глава сообщил об уходе с должности на своей странице в соцсетях. По его словам, такое решение носит сугубо личный характер, никакого политического или другого подтекста нет.— На каждом этапе наступает время подведения итогов, оценки сделанного, личного видения и формирования дальнейших планов. Это право есть у каждого. Для себя эту черту подвожу сегодня, — написал 39-летний Евгений Гриненко в своем микроблоге.Чиновник занимал кресло главы почти четыре года, с лета 2020-го. До окончания срока полномочий он недоработал всего год.Евгений Гриненко — выпускник РГУПС. Он трудился в донском Министерстве сельского хозяйства и Минэкономики. Несколько лет являлся замглавы администрации Родионово-Несветайского района. Был директором по развитию ООО «Титан», директором ООО «Индустриальный парк „Гуково“», заместителем директора ООО «АгроСантехмонтаж».