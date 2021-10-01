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В Ростове экс-гендиректора компании-подрядчика осудили за крупное хищение у гребного канала

В Ростове экс-гендиректора компании-подрядчика осудили за крупное хищение у гребного канала
Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему гендиректору ООО «Оптима». Антона Ануфриенко признали виновным в хищении 28 миллионов рублей у МБУ «Гребной канал «Дон».

По версии следствия, гендиректор компании-подрядчика должен был поставить ограждение на территории гребного канала в период с сентября по декабрь 2017 года. Он умышленно завысил объемы работ, чтобы увеличить стоимость услуг. На деле же подрядчик заменил стройматериалы на более дешевые, а «сдачу» оставил себе. Сумма причиненного ущерба гребному каналу «Дон» составила более 28 миллионов рублей.

В отношении Ануфриенко возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он так и не признал свою вину.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, экс-гендиректора приговорили к 3 годам исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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