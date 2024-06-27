В Таганроге осудили руководителя АО «Звезда-Стрела» за хищение 420 млн рублей у Минобороны РФ

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В Ростовской области осудили генерального директора АО «Звезда-Стрела» за хищение государственных средств. Владимира Масленского обвинили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».Суд установил, что руководитель предприятия вместе с подельниками похитили у Минобороны РФ 420 миллионов рублей. С 2016 по 2023 годы они в несколько раз завышали стоимость ракет и меняли документы о себестоимости изделий. Делалось это для того, чтобы получить больше денег для выполнения гособоронзаказов.Таганрогский городской суд 27 июня приговорил Владимира Масленского к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, с него взыскали свыше 404 миллионов рублей и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.