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25 ноября распределительный центр «Октябрь», построенный в Аксайском районе Ростовской области, принял первые поставки продукции ГАП «Ресурс». Комплекс строили с июня 2023-го, теперь он заработал на полную мощность.Это уже пятый распределительный центр в собственности Группы Виктора Наурузова. Он стал важным узлом для логистики и хранения продукции. Современные технологии и высокий уровень автоматизации позволят обеспечить оптимальные условия для хранения товаров, значительно упростив логистику, одновременно сохраняя качество.Общая площадь центра насчитывает четырнадцать тысяч квадратных метров, в рабочем пространстве располагаются просторные холодильные камеры с системой шаттлового хранения и современное оборудование. В комплекс внедрены системы мониторинга и контроля температуры, которые работают круглосуточно, обеспечивая необходимые условия для хранения различных категорий продуктов, от свежих овощей до замороженных мясных изделий.Не менее важным аспектом работы распредцентра является его удобное местоположение, что способствует быстрому и эффективному обслуживанию как местных производителей, так и крупных сетевых компаний. Инвестиции, вложенные в развитие инфраструктуры, позволят не только повысить уровень сервиса, но и создать новые рабочие места, что в свою очередь положительно скажется на экономике региона. По информации ГАП «Ресурс», пропускная способность комплекса рассчитана на 1 200 тонн продукции в сутки, что делает его одним из самых мощных предприятий региона.Логистическая составляющая «Ресурса» особенно активно развивается в последние четыре года. В 2020 году «Ресурс» расширил свой портфель производственно-логистических активов, приобретя распределительный центр в Домодедово. Комплекс оборудован динамическими стеллажами и радиосистемой управления и рассчитан на 6 213 палето-мест с гравитационными стеллажами для оптимизации отгрузки, есть несколько секторов с разными температурными режимами для хранения продукции.Год назад Группа Виктора Наурузова согласовала строительство еще одного крупного производственно-складского корпуса с холодной камерой в Подмосковье. По планам Группы площадь комплекса составит четыре тысячи квадратных метров. В строительство была вложена четверть миллиарда рублей, а совокупный объем инвестиций в проекты ГАП превышает 56 миллиардов рублей.Агрохолдинг Наурузова нацелен на установление новых стандартов в сфере производства и логистики продуктов питания, делая шаг к более качественному взаимодействию с покупателем. Начало работы новых центров позволит оптимизировать логистику как внутри регионов, так и за пределами страны. Сейчас подобные распределительные комплексы работают в Московской, Ростовской, Саратовской, Самарской областях и Ставропольском крае.Группа Виктора Наурузова является лидером в российском АПК. На подконтрольных «Ресурсу» производствах задействованы более 34 тысяч человек, а за 2023 год было произведено 1,045 млн тонн мяса птицы в живом весе. Важным аспектом работы является применение современных технологий и подходов. География предприятий с каждым годом все больше растет, способствуя экономическому росту и стабильности российского АПК.Андрей Пелевин