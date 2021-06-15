Футболиста «Ростова» дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Футболиста ФК «Ростов» дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Нападающий донского клуба Владимир Обухов обвиняется в употреблении допинга в 2013 году.После решения международной федерации по футболу 29-летний спортсмен не сможет выходить на поле в течение шести месяцев. Срок начал исчисляться с 4 июня.Напомним, Владимир Обухов заключил контракт с ростовским клубом в октябре 2020 года. За прошлый сезон спортсмен сыграл 18 матчей, но не забил ни одного гола.