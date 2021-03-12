Нападающий ФК «Ростов» отреагировал на обвинения в использовании допинга
Нападающий футбольного клуба «Ростов» Владимир Обухов ответил на обвинения ФИФА в употреблении допинга. Комментарий 29-летний форвард «жёлто-синих» дал журналисту издания «Чемпионат».
По словам футболиста, допинг-пробу взяли у него в 2013 году в Новогорске, когда он выступал за ФК «Торпедо». Неизвестно, почему письмо с сообщением о положительном результате пришло только сейчас. При этом официально подтверждающего документа в нём не было. По словам сотрудников московской антидопинговой лаборатории, бумаги были уничтожены.
- Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы, - ответил игрок «Ростова».
Владимир добавил, что на протяжении всей футбольной карьеры он внимательно и добросовестно относился к показаниям докторов и всегда принимал те лекарства, которые ему прописывали. Зачастую спортсмены не проверяют состав медикаментов, а слепо верят медикам. Так поступал и Обухов.
- Тот факт, что нас было два футболиста из «Торпедо», у обоих оказалась положительная допинг-проба, и у обоих было выявлено одно и то же запрещённое вещество, конечно, наводит на определённые мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять, - заключил форвард донской сборной.
Напомним, Владимир Обухов получил информацию, что в его анализах нашли запрещённое допинговое вещество - метандиенол. Препарат якобы способствует увеличению мышечной массы и укреплению костной системы. Интересен тот факт, что изначально проба была помечена отрицательным знаком.
Обстоятельства произошедшего устанавливают. Обухов уже начал сотрудничать с РФС, а также готов к взаимодействию с ФИФА, которая выслала письмо.