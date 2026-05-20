Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Фоторепортаж с улиц Ростова во время вечерней грозы 19 мая

Фоторепортаж с улиц Ростова во время вечерней грозы 19 мая

Накануне вечером, 19 мая, Ростов-на-Дону пережил сильнейший шторм. Очевидцы активно делятся кадрами последствий непогоды, показывая масштабы стихии.


Штормовое предупреждение, вынесенное для региона, действовало до конца суток. Согласно прогнозам метеорологов, ожидались сильные ливни, грозы с градом и порывы ветра, достигающие 25 метров в секунду.


Прогнозы оправдались: ближе к ночи на город обрушился мощный ливень. Небо периодически освещали вспышки молний, а раскаты грома были настолько сильными, что у припаркованных автомобилей срабатывала сигнализация.


Мощные потоки воды мгновенно превратили дороги Ростова-на-Дону в бушующие реки. Многие прохожие были вынуждены искать укрытие, оказавшись под сильным дождем. Особо пострадал участок дороги на улице Малюгиной, возле ростовского ипподрома, который превратился в настоящее озеро. Автомобили, оказавшиеся в зоне затопления, стояли в воде, уровень которой достигал середины колес.

Однако на одной из улиц Ростова во время дождя поливали газон. Видимо, траве сильно не хватало влаги во время грозы.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика