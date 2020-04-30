На Дону штормовое предупреждение из-за непогоды продлевается ещё на два дня

Фото: www.pinterest.ie

В Ростовской области неблагоприятный прогноз погоды сохраняется на ближайшие два дня. Об этом сообщает Северо-Кавказское управление гидрометеорологии.Согласно прогнозу, до конца суток 4 мая, в течение суток 5 и 6 мая в Ростове ожидаются сильные дожди и ливни с грозой. Кроме того, ожидаются град и шквалистое усиление ветра до 20-23 м/с.В ГУ и ЧС Ростова горожан предупреждают о возможном подтоплении низменных участков местности.Добавим, что 4 мая на Ростов обрушился сильный ливень с градом. В результате несколько улиц оказались затопленными.