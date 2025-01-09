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ФК «Трабзонспор» планирует подписать защитника «Ростова» Умара Сако

ФК «Трабзонспор» планирует подписать защитника «Ростова» Умара Сако
Защитник «Ростова» Умар Сако может перейти в турецкий ФК «Трабзонспор». Об этом пишет издание «Евро-футбол» со ссылкой на агента спортсмена.

Интерес к 28-летнему футболисту проявляют клубы и из других чемпионатов. В декабре 2024 года появилась информация, что Умар может уйти в ФК «Брест».

Защитник перешел в ФК «Ростов» в январе 2024 года из болгарского «Арда». Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста — 3,5 миллионов евро.
Фото: ФК Ростов
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