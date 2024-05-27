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Африканский защитник «Ростова» покинул клуб

Африканский защитник «Ростова» покинул клуб
Африканский защитник ФК «Ростов» Умар Сако покинул команду. Об этом 27 мая клуб сообщил в своих социальных сетях.

Защитник перешел в донскую команду в апреле 2024 года. Планировалось, что Умар будет играть за команду «желто-синих» на постоянной основе. Однако планы изменились. Футболист перешел в другой клуб.

Теперь Умар Сако будет выступать за национальную команду Нигера. Уже 6 июня бывший защитник ФК «Ростов» примет участие в матче отборочного турнира чемпионата мира против Конго.

Предпоследним клубом, с которым Умар подписал контракт, был болгарский ФК «Арда». Соглашение должно было действовать до июня 2026 года. Однако футболист выразил желание перейти в «Ростов» и выступать за эту команду на постоянной основе.

Напомним, что футболист начинал свою карьеру в Кот-д’Ивуаре, в Западной Африке, за «Денгеле», также играл за такие клубы, как «АСЕК Мимозас» (Кот-д’Ивуар), «Аль-Харитият» (Катар), «Берое» (Болгария), ЛАСК (Австрия).
Фото: ДонДей.
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