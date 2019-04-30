ФК «Ростов» презентовал веселую форму на игру с Краснодаром



Футбольный клуб «Ростов» презентовал форму накануне матча с Краснодаром. Фотографию спортивной одежды опубликовали на официальной странице донского клуба.



Жёлтые майки с принтом в виде глаз и улыбки болельщики восприняли как шутку. По мнению фанатов, веселая картинка не добавляет серьезности настрою команды на предстоящую игру. Пользователи, оставляя комментарии под снимком, напомнили о месте, которая команда занимает в турнирной таблице.



Действительно ли, жёлто-синие выйдут на поле в весёлых майках или это была просто шутка, болельщики узнают совсем скоро. Матч между ФК «Ростов» и Краснодаром состоится уже сегодня, 5 мая, на «Ростов Арене». Начало игры запланировано на 19 часов.