Встреча ФК «Ростов» с «Краснодаром» в Австрии перенесена



Матч между ФК «Ростов» и «Краснодаром», который должен состояться в рамках Кубка Париматч Премьер, перенесен. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Ростов» 29 июня.



Южное дерби предсезонного турнира было запланировано на 14 часов 30 июня. Организаторы изменили время игры на 11:30.

- Такое решение было принято по договоренности с клубами из-за сильной жары, установившейся в Австрии, - добавили в пресс-службе донского клуба.



Встреча пройдёт на стадионе «Шпортплатц Пеллау». Добавим, что Кубок Матч Премьер – это футбольный товарищеский турнир. Второй этап проходит в Австрии с 26 июня по 4 июля. В соревновании будут участвовать четыре команды Российской Премьер-Лиги - «ЦСКА», «Спартак», «Ростов» и «Краснодар». Схема соревнований предусматривает проведение однокругового турнира. Всего команды сыграют по три матча, каждая с каждой.