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ФК «Ростов» презентовал новую форму на будущий сезон

ФК «Ростов» презентовал новую форму на будущий сезон
Форму на будущий сезон показал футболисты «Ростова». В качестве презентации они опубликовали брутальный видеоролик. На записи спортсмены показали, в чём будут выступать в сезоне-2019/20.

Администрация клуба потратила 30 миллионов рублей на экипировку футболистов на ближайшие два года.

Напомним, «Ростов» начал подготовку к новому сезону 14 июня. Одна часть тренировок пройдёт в донской столице, вторая — в Австрии.

Первый матч состоится 13 июля. Ростовские футболисты встретятся с ФК «Оренбург». По итогам предыдущего сезона дончане оказались на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ.

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