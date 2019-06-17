ФК «Ростов» презентовал новую форму на будущий сезон



Форму на будущий сезон показал футболисты «Ростова». В качестве презентации они опубликовали брутальный видеоролик. На записи спортсмены показали, в чём будут выступать в сезоне-2019/20.



Администрация клуба потратила 30 миллионов рублей на экипировку футболистов на ближайшие два года.



Напомним, «Ростов» начал подготовку к новому сезону 14 июня. Одна часть тренировок пройдёт в донской столице, вторая — в Австрии.



Первый матч состоится 13 июля. Ростовские футболисты встретятся с ФК «Оренбург». По итогам предыдущего сезона дончане оказались на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ.