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ФК «Ростов» покинул центральный защитник Илья Кирш

ФК «Ростов» покинул центральный защитник Илья Кирш
ФК «Ростов» покинул центральный защитник Илья Кирш. Информация об этом появилась в соцсетях «желто-синих» 5 июня.

Донской клуб решил не продлевать аренду футболиста. Илья Кирш вернулся в расположение «Зенита».

В сентябре 2023 года центральный защитник присоединился к донскому клубу. Он сыграл три матча за основную команду в Кубке России. Также он провёл восемь игр за команду «Ростов-2» во Второй лиге Дивизиона Б. К сожалению, за это время он не смог отличиться голами или результативными передачами.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость этого игрока – 200 тысяч евро, что по текущему курсу составляет более 19 миллионов рублей (1 к 96). Когда он перешёл в «Ростов», его стоимость оценивалась в 150 тысяч евро.
Фото: ФК Ростов
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