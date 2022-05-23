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В ФК «Ростов» может вернуться защитник Александр Сильянов

В ФК «Ростов» может вернуться защитник Александр Сильянов

В ростовский футбольный клуб может вернуться 21-летний защитник Александр Сильянов. Сейчас он выступает за «Локомотив». Информация об этом появилась на сайте Metaratings.ru.

Александр половину прошлого сезона провел в «Ростове». Он хочет продолжить играть в донском клубе, поэтому стороны ведут переговоры о будущем игрока. Вполне возможно, что «железнодорожники» согласятся продлить аренду футболиста еще на сезон.

Воспитанник академии ЦСКА Сильянов входит в состав «Локомотива» с августа 2019 года. Сильянов является обладателем Кубка России и чемпионом молодежного первенства. Трансферная стоимость футболиста – 900 тысяч евро.

Отметим, что в сезоне-2021/22 Сильянов сыграл за «желто-синих» 12 матчей. Он запомнился двумя голевыми передачами. Защитник перешел в «Ростов» на правах аренды в январе 2022 года.
Фото: ФК «Ростов»
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