Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Защитник ФК «Ростов» Хайтам Алеесами покинул состав команды

Защитник ФК «Ростов» Хайтам Алеесами покинул состав команды
На фото слева направо: Хайтам Алеесами и тренер ФК Валерий Карпин.

Защитник футбольного клуба «Ростов» покинул состав команды. Контракт с Хайтамом Алеесами закончился в сезоне-2020/21, сообщили на сайте «желто-синих».

Вероятно, донской клуб решил не продлевать аренду из-за его нерезультативной игры. За последний сезон футболист провел 14 матчей, но не отметился ни голевыми передачами, ни забитыми мячами.

Норвежский спортсмен Алеесами дебютировал в 2010 году в составе местного клуба «Шейд». Через год он стал «Лучшим молодым игроком года во второй лиге». С 2016 года футболист играл в итальянском клубе, затем - во французском. В октябре 2020 года Хайтам вошел в состав донского ФК.

За годы карьеры спортсмен стал обладателем кубка Швеции сезона-2014/15.

Рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.

Фото: ФК «Ростов».

Теги: ФК Ростов

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.