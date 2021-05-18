Защитник ФК «Ростов» Хайтам Алеесами покинул состав команды

Защитник футбольного клуба «Ростов» покинул состав команды. Контракт с Хайтамом Алеесами закончился в сезоне-2020/21, сообщили на сайте «желто-синих».Вероятно, донской клуб решил не продлевать аренду из-за его нерезультативной игры. За последний сезон футболист провел 14 матчей, но не отметился ни голевыми передачами, ни забитыми мячами.Норвежский спортсмен Алеесами дебютировал в 2010 году в составе местного клуба «Шейд». Через год он стал «Лучшим молодым игроком года во второй лиге». С 2016 года футболист играл в итальянском клубе, затем - во французском. В октябре 2020 года Хайтам вошел в состав донского ФК.За годы карьеры спортсмен стал обладателем кубка Швеции сезона-2014/15.Рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.