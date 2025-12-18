Над Ростовом и Батайском прогремела серия взрывов, начались пожары
В ночь на 18 декабря в Ростове и Батайске произошли взрывы, о чём сообщили местные власти.
Около полуночи жители Ростова услышали мощные взрывы. Вскоре после этого в порту ЗЖМ вспыхнул пожар на танкере. Благодаря оперативной работе удалось предотвратить утечку нефтепродуктов. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди экипажа. В Ростове также заметили задымление на пятом этаже строящегося здания.
В Батайске огонь охватил два частных дома. Четверо человек получили медицинскую помощь. Без электричества остались около 28 улиц.
На местах происшествий работают экстренные службы, пожарные продолжают ликвидировать последствия.