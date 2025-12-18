Над Ростовом и Батайском прогремела серия взрывов, начались пожары

Фото: РостовРу

В ночь на 18 декабря в Ростове и Батайске произошли взрывы, о чём сообщили местные власти.Около полуночи жители Ростова услышали мощные взрывы. Вскоре после этого в порту ЗЖМ вспыхнул пожар на танкере. Благодаря оперативной работе удалось предотвратить утечку нефтепродуктов. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди экипажа. В Ростове также заметили задымление на пятом этаже строящегося здания.В Батайске огонь охватил два частных дома. Четверо человек получили медицинскую помощь. Без электричества остались около 28 улиц.На местах происшествий работают экстренные службы, пожарные продолжают ликвидировать последствия.