Над Ростовом и Батайском прогремела серия взрывов, начались пожары

В ночь на 18 декабря в Ростове и Батайске произошли взрывы, о чём сообщили местные власти.

Около полуночи жители Ростова услышали мощные взрывы. Вскоре после этого в порту ЗЖМ вспыхнул пожар на танкере. Благодаря оперативной работе удалось предотвратить утечку нефтепродуктов. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди экипажа. В Ростове также заметили задымление на пятом этаже строящегося здания.

В Батайске огонь охватил два частных дома. Четверо человек получили медицинскую помощь. Без электричества остались около 28 улиц.

На местах происшествий работают экстренные службы, пожарные продолжают ликвидировать последствия.
Фото: РостовРу
