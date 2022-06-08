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ФК «Ростов» и ГК «Ростов-Дон» поздравили с днем рождения Алексея Логвиненко

ФК «Ростов» и ГК «Ростов-Дон» поздравили с днем рождения Алексея Логвиненко
Футбольный и гандбольный клубы Ростова поздравили с днем рождения сити-менеджера города Алексея Логвиненко. Глава администрации донской столицы празднует 48-летие 10 июня.

На странице в соцсетях донские спортсмены пожелали имениннику счастья, крепкого здоровья и успешной работы.

Футбольный клуб «Ростов» гордится, что Алексей Валентинович - болельщик этого вида спорта, а его присутствие на трибунах прибавляет уверенности и воли к победам.

- Мы ценим его внимание к клубу, а также вклад в развитие нашего города во всех сферах. От всей души желаем здоровья, успехов и благополучия! - Обратились представители клуба к Логвиненко.

Редакция Rostov.ru присоединяется к поздравлениям Алексея Валентиновича и желает успехов в работе!
Фото: ФК Ростов.
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