ФК «Ростов» и ГК «Ростов-Дон» поздравили с днем рождения Алексея Логвиненко

Фото: ФК Ростов.

Футбольный и гандбольный клубы Ростова поздравили с днем рождения сити-менеджера города Алексея Логвиненко. Глава администрации донской столицы празднует 48-летие 10 июня.На странице в соцсетях донские спортсмены пожелали имениннику счастья, крепкого здоровья и успешной работы.Футбольный клуб «Ростов» гордится, что Алексей Валентинович - болельщик этого вида спорта, а его присутствие на трибунах прибавляет уверенности и воли к победам.- Мы ценим его внимание к клубу, а также вклад в развитие нашего города во всех сферах. От всей души желаем здоровья, успехов и благополучия! - Обратились представители клуба к Логвиненко.Редакция Rostov.ru присоединяется к поздравлениям Алексея Валентиновича и желает успехов в работе!