Алексей Логвиненко избран главой администрации Ростова-на-Дону

Действующий сити-менеджер Ростова стал победителем в конкурсе на замещение должности главы администрации города. За кандидатуру Алексея Логвиненко во время заседания 19 октября проголосовало большинство.Всего на должность сити-менеджера Ростова претендовали пять кандидатов. Помимо финалистов, кресло главы администрации хотели занять председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников, член комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Анатолий Котляров, а также директор УК «Способ управления» Дмитрий Одинцов.Лучше всех справился Алексей Логвиненко, набрав 59 баллов. На втором месте – Вадим Сидоров (50 баллов). Они и стали финалистами конкурса на замещение должности сити-менеджера.В своем докладе Логвиненко наметил планы на ближайшие несколько лет. Среди задач действующий сити-менеджер отметил развитие левобережной зоны, завершение реализации второго этапа проекта по строительству 62-го канализационного коллектора и создание сети легкого рельсового транспорта.Алексея Логвиненко поддержали фракции «ЕР», коммунистов и «Справедливой России». Единственная партия, не поддержавшая кандидатуру действующего сити-менеджера, - КПРФ.По итогам голосования народных избранников за Логвиненко проголосовали 34 депутата, а против - двое. Кандидатуру же Вадима Сидорова в зале никто не поддержал. Все 36 человек проголосовали против.Алексей Логвиненко приступит к своим обязанностям с 23 октября.