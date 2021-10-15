Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Алексей Логвиненко избран главой администрации Ростова-на-Дону

Алексей Логвиненко избран главой администрации Ростова-на-Дону
Действующий сити-менеджер Ростова стал победителем в конкурсе на замещение должности главы администрации города. За кандидатуру Алексея Логвиненко во время заседания 19 октября проголосовало большинство.

Всего на должность сити-менеджера Ростова претендовали пять кандидатов. Помимо финалистов, кресло главы администрации хотели занять председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников, член комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Анатолий Котляров, а также директор УК «Способ управления» Дмитрий Одинцов.

Лучше всех справился Алексей Логвиненко, набрав 59 баллов. На втором месте – Вадим Сидоров (50 баллов). Они и стали финалистами конкурса на замещение должности сити-менеджера.

В своем докладе Логвиненко наметил планы на ближайшие несколько лет. Среди задач действующий сити-менеджер отметил развитие левобережной зоны, завершение реализации второго этапа проекта по строительству 62-го канализационного коллектора и создание сети легкого рельсового транспорта.

Алексея Логвиненко поддержали фракции «ЕР», коммунистов и «Справедливой России». Единственная партия, не поддержавшая кандидатуру действующего сити-менеджера, - КПРФ.

По итогам голосования народных избранников за Логвиненко проголосовали 34 депутата, а против - двое. Кандидатуру же Вадима Сидорова в зале никто не поддержал. Все 36 человек проголосовали против.

Алексей Логвиненко приступит к своим обязанностям с 23 октября.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.