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ФК «Ростов» арендовал два самолета за 8,5 миллионов рублей

ФК «Ростов» арендовал два самолета за 8,5 миллионов рублей
ФК «Ростов» потратил 8,5 миллионов рублей на аренду самолетов. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.

«Желто-синие» воспользовались услугами чартерной перевозки из Ставрополя. Футболисты, тренерский штаб и персонал отправились в Оренбург на игру с одноименной командой. Она прошла 8 марта и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После матча второй арендованный самолет ждал спортсменов в аэропорту. Воздушное судно отправилось в Волгоград. Уже оттуда футболисты должны направиться в Ростов.

В донской столице «желто-синие» начнут подготовку к полуфиналу Кубка России против «Зенита». Матч пройдет 12 марта.
Фото: DonDay
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