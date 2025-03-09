ФК «Ростов» арендовал два самолета за 8,5 миллионов рублей

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ФК «Ростов» потратил 8,5 миллионов рублей на аренду самолетов. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.«Желто-синие» воспользовались услугами чартерной перевозки из Ставрополя. Футболисты, тренерский штаб и персонал отправились в Оренбург на игру с одноименной командой. Она прошла 8 марта и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.После матча второй арендованный самолет ждал спортсменов в аэропорту. Воздушное судно отправилось в Волгоград. Уже оттуда футболисты должны направиться в Ростов.В донской столице «желто-синие» начнут подготовку к полуфиналу Кубка России против «Зенита». Матч пройдет 12 марта.