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ФК «Ростов» потратил почти 5 миллионов рублей на аренду самолета

ФК «Ростов» потратил почти 5 миллионов рублей на аренду самолета
Футбольный клуб «Ростов» потратил 4,9 миллиона рублей на аренду самолета. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.

«Желто-синие» 28 августа воспользовались услугами чартерной перевозки из Оренбурга. Футболисты, тренерский штаб и персонал отправились в Волгоград сразу после матча третьего тура Кубка России. «Ростов» победил на выезде «Оренбург» со счетом 1:0.

Следующая игра донской команды пройдет на домашнем стадионе против воронежского «Факела». Клубы встретятся 1 сентября в рамках Российской Премьер Лиги.
Фото для иллюстрации: ФК «Ростов»
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