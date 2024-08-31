ФК «Ростов» потратил почти 5 миллионов рублей на аренду самолета

Фото для иллюстрации: ФК «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» потратил 4,9 миллиона рублей на аренду самолета. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.«Желто-синие» 28 августа воспользовались услугами чартерной перевозки из Оренбурга. Футболисты, тренерский штаб и персонал отправились в Волгоград сразу после матча третьего тура Кубка России. «Ростов» победил на выезде «Оренбург» со счетом 1:0.Следующая игра донской команды пройдет на домашнем стадионе против воронежского «Факела». Клубы встретятся 1 сентября в рамках Российской Премьер Лиги.