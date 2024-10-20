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ФК «Ростов» потратил 9,2 млн рублей на аренду двух самолетов

ФК «Ростов» потратил 9,2 млн рублей на аренду двух самолетов
Футбольный клуб «Ростов» потратил 9,2 миллиона рублей на аренду самолетов. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.

«Желто-синие» воспользовались услугами чартерной перевозки из Ставрополя. Футболисты, тренерский штаб и персонал отправились в Нижний Новгород на игру с «Пари НН».

После матча команда поехала в аэропорт, где их ждал второй самолет. Он отправился в Волгоград. Оттуда «желто-синие» поедут в Ростов-на-Дону.

Следующая игра донской команды пройдет на домашнем стадионе против московского «Локомотива». Клубы встретятся 23 сентября в рамках Кубка России.
Фото: Ростов.Ру
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