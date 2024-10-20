ФК «Ростов» потратил 9,2 млн рублей на аренду двух самолетов

Фото: Ростов.Ру

Футбольный клуб «Ростов» потратил 9,2 миллиона рублей на аренду самолетов. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.«Желто-синие» воспользовались услугами чартерной перевозки из Ставрополя. Футболисты, тренерский штаб и персонал отправились в Нижний Новгород на игру с «Пари НН».После матча команда поехала в аэропорт, где их ждал второй самолет. Он отправился в Волгоград. Оттуда «желто-синие» поедут в Ростов-на-Дону.Следующая игра донской команды пройдет на домашнем стадионе против московского «Локомотива». Клубы встретятся 23 сентября в рамках Кубка России.