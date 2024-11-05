ФК «Ростов» потратил на аренду двух самолетов почти 10 миллионов рублей

Фото: Ростов.Ру

Футбольный клуб «Ростов» потратил почти 10 миллионов рублей на аренду самолетов. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.«Желто-синие» воспользовались услугами чартерной перевозки из Ставрополя. Футболисты, тренерский штаб и персонал отправились в Москву на игру с «Динамо».Второй арендованный самолет будет ждать ФК «Ростов» в аэропорту Шереметьево после кубкового матча со «Спартаком». Выездная игра пройдет 5 ноября. После встречи воздушное судно с командой отправится в Волгоград. Оттуда «желто-синие» поедут в Ростовскую область.Следующая игра донской команды в РПЛ пройдет на домашнем стадионе против «Химок». Клубы встретятся 9 ноября.