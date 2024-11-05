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ФК «Ростов» потратил на аренду двух самолетов почти 10 миллионов рублей

ФК «Ростов» потратил на аренду двух самолетов почти 10 миллионов рублей
Футбольный клуб «Ростов» потратил почти 10 миллионов рублей на аренду самолетов. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.

«Желто-синие» воспользовались услугами чартерной перевозки из Ставрополя. Футболисты, тренерский штаб и персонал отправились в Москву на игру с «Динамо».

Второй арендованный самолет будет ждать ФК «Ростов» в аэропорту Шереметьево после кубкового матча со «Спартаком». Выездная игра пройдет 5 ноября. После встречи воздушное судно с командой отправится в Волгоград. Оттуда «желто-синие» поедут в Ростовскую область.

Следующая игра донской команды в РПЛ пройдет на домашнем стадионе против «Химок». Клубы встретятся 9 ноября.
Фото: Ростов.Ру
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