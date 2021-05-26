Федеральные и региональные власти разрабатывают мероприятия по оздоровлению Цимлянского водохранилища и реки Дон

Федеральные и региональные власти обсудили мероприятия, необходимые для сохранения Цимлянского водохранилища и реки Дон. Выездное заседание комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоялось в парламенте Ростовской области в Ростове-на-Дону. В обсуждении приняли участие федеральные и региональные министры, представители исполнительной власти десятка заинтересованных регионов России и эксперты отрасли.Руководители рассмотрели практические аспекты разработки «дорожной карты» оздоровления донских водных ресурсов в рамках нацпроекта «Экология». Кризисное экологическое и гидротехническое состояние водной системы реки Дон и Цимлянского водохранилища представляет угрозу не только для экономики, но и для здоровья местных жителей, а также природы всего Придонья. Первый зампред верхней палаты парламента, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин отметил, что решить эту проблему необходимо в ближайшее время. Он предложил начать с подробного плана действий и расчета бюджетных средств.Летом 2020 года губернаторы Ростовской и Волгоградской областей выдвинули инициативу реабилитации Донского бассейна. По поручениям Василия Голубева и Андрея Бочарова в регионах создали рабочую группу депутатов, экспертов и представителей исполнительной власти. Депутаты призвали к сотрудничеству 15 регионов России, где протекает Дон и связанные с ним водоемы. Кроме того, они составили обращение к федеральному парламенту по принятию соответствующей программы, а Василий Голубев сообщил о проблеме президенту РФ, который поручил Правительству России разработать «дорожную карту» по спасению водного бассейна реки Дон для включения в национальный проект «Экология».- Срок представления итогового варианта дорожной карты – 30 мая 2021 года. В установленный срок, в течение двух недель, все согласительные процедуры должны быть завершены, - сообщил Андрей Яцкин. – И в июне месяце мы получим тот документ, который укажет дорогу, маршрут по оздоровления Дона, подтвержденный финансированием. Необходимо, чтобы эти мероприятия были учтены в бюджетном цикле 2022-2024 годов.В «дорожной карте» будут отражены решения проблем транспортной, рыбохозяйственной, гидротехнической и мелиоративной отраслей. Зампред Совета Федерации добавил, что этот же набор мероприятий позже обсудят и на Невском экологическом конгрессе. В рамках этого собрания тоже будут обозначены проблемы донской реки.Андрей Яцкин отметил, что мероприятия по оздоровлению донского бассейна обойдутся в 100 миллиардов рублей. Цифра пока не окончательная и будет корректироваться.Река Дон – четвертая в Европе по площади водосборного бассейна. От ее состояния зависят несколько отраслей экономики 15 субъектов РФ. В их числе судоходство, орошение, рыболовство, гидроэнергетика. Однако деятельность человека с каждым годом все больше ухудшает экологическое состояние реки, вызывая затяжное маловодье.В ходе заседания губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что в 2015 году Дон настолько обмелел, что в регионе возникла угроза остановки судоходства и нехватки воды для мелиорации. В качестве примера уже предпринятых мер губернатор привел Багаевский гидроузел.- В прошлом году приток воды в Цимлу и Дон составил лишь треть от нормы, а уровень солености Азовского моря достиг исторического максимума, - прокомментировал спикер донского парламента Александр Ищенко. - Благодаря совместной работе региональных и федеральных коллег, в июне Правительство России уже планирует утвердить дорожную карту по оздоровлению Дона.Председатель ЗС РО Александр Ищенко также обратил внимание на последствия дноуглубительных работ в реке Дон. Из-за вмешательства техники в период нереста регулярно гибнут личинки и молодь рыб.Первый зампред верхней палаты парламента Андрей Яцкин поручил учесть замечания донских руководителей в итоговом варианте плана сбережения реки. Сенатор подчеркнул, что реализация предложенной «дорожной карты» позволит добиться устойчивого улучшения обстановки в бассейне реки Дон.