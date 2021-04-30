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На берегу Цимлянского водохранилища нашли десятки мертвых уток

На берегу Цимлянского водохранилища нашли десятки мертвых уток
Десятки уток замертво упали на берегу Цимлянского водохранилища. Тушки птиц нашли в районе поселка Саркел Цимлянского района 3 мая.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии случившегося. По их словам, утки лежали на каждом квадратном метре по всему берегу водохранилища. В комментариях люди отметили, что подобную «картину» наблюдали последние несколько дней вдоль Таганрогского залива. В частности, в хуторе Мержаново и самом Таганроге.

Некоторые дончане уверены, что причиной массового падежа стала плохая экология и загрязненность водоема. Другие же считают, что утки могли умереть от какой-либо инфекции или паразитических червей. Однако пока нельзя наверняка сказать, что случилось с птицами. Для этого потребуется провести экспертизу.

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