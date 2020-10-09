Еще один город Ростовской области оказался на пороге возвращения карантинных мер. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Азове государственные учреждения стали переходить на дистанционный режим работы.Первым на так называемую «удаленку» ушел местный МФЦ. Как сообщили на сайте администрации Азовского района 12 октября, причиной такого решения послужила неблагоприятная эпидемиологическая обстановка на территории города и района.С 19 октября и до особого распоряжения прием граждан будет осуществляться по предварительной записи, а людей с температурой 37 и выше, а также с признаками ОРВИ, без медицинских масок в помещение пропускать не будут.О критическом положении с COVID-19 в Азовском районе заявил и главврач ЦГБ. По словам Вадима Бридковского, заболеваемость среди медработников в 10 раз больше, чем среди граждан. Это приводит к тому, что врачи физически не успевают приехать на все вызовы вовремя, из-за чего многие жители ждут помощи несколько суток.Вадим Бридковский подчеркнул, что призывы соблюдать «масочный» режим и дистанцию не действуют на граждан, из-за чего и происходит стремительное распространение инфекции.Напомним, ранее к ограничениям вернулись Волгодонск и Новочеркасск. В Волгодонске с 7 октября и до особого распоряжения запрещены все массовые мероприятия, а также приостановлена работа аттракционов. В Новочеркасске запретили все массовые мероприятия и ужесточили «масочный» режим.Постепенное возвращение крупных городов Ростовской области к ограничениям говорит не только о сложной эпидемиологической ситуации, но и о возможном возвращении карантинных мер по всему региону.