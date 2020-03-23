Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовский водоканал прекращает приём граждан из-за коронавируса

Ростовский водоканал прекращает приём граждан из-за коронавируса
Ростовводоканал ограничивает работу офисов по приёму граждан «Одно окно». Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Как сообщили в компании, с 26 марта прием клиентов по различным вопросам осуществляться не будет.
- Работу продолжит только касса с возможностью оплаты услуг водоснабжения и водоотведения без комиссии, - сообщили в организации.

Для приёма заявлений и обращений в письменном виде на входах в центры обслуживания установят специальные боксы. Ростовчан просят оставлять на заявлениях номер телефона для обратной связи. Ограничения введены до особого распоряжения.

Ранее очное обслуживание клиентов приостановило «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.