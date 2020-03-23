Ростовский водоканал прекращает приём граждан из-за коронавируса



Ростовводоканал ограничивает работу офисов по приёму граждан «Одно окно». Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.



Как сообщили в компании, с 26 марта прием клиентов по различным вопросам осуществляться не будет.

- Работу продолжит только касса с возможностью оплаты услуг водоснабжения и водоотведения без комиссии, - сообщили в организации.



Для приёма заявлений и обращений в письменном виде на входах в центры обслуживания установят специальные боксы. Ростовчан просят оставлять на заявлениях номер телефона для обратной связи. Ограничения введены до особого распоряжения.



Ранее очное обслуживание клиентов приостановило «ТНС энерго Ростов-на-Дону».