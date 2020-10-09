Вслед за Новочеркасском Волгодонск вернул часть карантинных мер

Волгодонск вслед за Новочеркасском вернул ряд карантинных мер. В городе с 7 октября запрещены все массовые мероприятия. Кроме того, приостановлена работа аттракционов. Запрет будет действовать до особого распоряжения.Ранее столица донского казачества вернулась к режиму ограничительных мер. В Новочеркасске также запретили все массовые мероприятия и ужесточили «масочный» режим.Напомним, Ростовская область находится в непростой ситуации из-за распространения коронавируса. Ежедневно в регионе выявляют более 200 инфицированных. Донские власти были вынуждены открыть еще один ковидный госпиталь из-за роста заболеваемости.