Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Еще один дом в историческом центре Ростова снесут до конца декабря

Еще один дом в историческом центре Ростова снесут до конца декабря
Еще один дом в историческом центре Ростова-на-Дону снесут до 28 декабря текущего года. Под ковш пойдет четырехэтажное аварийное здание на Социалистической, 129. Информация об этом размещена в документации на портале госзакупок.

Власти планируют потратить на демонтаж корпусов «А» и «Б» 10,2 миллиона рублей. Подрядчика, который снесет дом и уберет мусор после, ищет МКУ «Управление ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону».

Судя по всему, Социалистическую в Ростове-на-Дону решили «зачистить». Недавно там снесли старинный дом священника Маляревского и продолжают демонтировать памятник архитектуры XIX века – Доходный дом Е. Н. Туроверовой.
Фото: yandex.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.