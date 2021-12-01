Еще один дом в историческом центре Ростова снесут до конца декабря

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Еще один дом в историческом центре Ростова-на-Дону снесут до 28 декабря текущего года. Под ковш пойдет четырехэтажное аварийное здание на Социалистической, 129. Информация об этом размещена в документации на портале госзакупок.Власти планируют потратить на демонтаж корпусов «А» и «Б» 10,2 миллиона рублей. Подрядчика, который снесет дом и уберет мусор после, ищет МКУ «Управление ЖКХ Кировского района Ростова-на-Дону».Судя по всему, Социалистическую в Ростове-на-Дону решили «зачистить». Недавно там снесли старинный дом священника Маляревского и продолжают демонтировать памятник архитектуры XIX века – Доходный дом Е. Н. Туроверовой.