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Еще 647 жителей Дона получили положительные тесты на COVID-19

Еще 647 жителей Дона получили положительные тесты на COVID-19
В Ростовской области еще 647 человек получили положительные тесты на COVID-19. Об этом 7 ноября сообщает правительство региона.

Среди новых заболевших 33% - граждане в возрасте от 18 до 45 лет; 30,4% - от 46 до 65 лет; 15,8% - от 66 до 79 лет; 4,9% - старше 80 лет; 15,9% - дети.

С начала пандемии на Дону зафиксировали 160 595 инфицированных. Большая часть из них уже выздоровели. Зараженные отмечали, что у них наблюдались температура, кашель и слабость в теле. Среди симптомов также были диарея и заложенность носа.

Из-за сложной обстановки власти вводили в регионе ограничения. С 8 ноября большая часть из них перестанет действовать.
Фото: Алексей Бойко.
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