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Еще 614 человек в Ростовской области побороли коронавирус

Еще 614 человек в Ростовской области побороли коронавирус
В Ростовской области число выздоровевших от COVID-19 пополнили 614 человек. По данным на 20 ноября, всего с начала пандемии коронавирус побороли 143 837 человек.

В стационарах получают лечение 4 518 пациентов, среди которых 49 - в тяжелом состоянии. Их подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У этих людей поражено более 65% объема легких, поэтому они не могут дышать самостоятельно. Зачастую пациентов в тяжелом состоянии вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль и дискомфорт из-за специальной трубки, установленной в трахее. Еще 372 пациента получают кислород через маски и мундштуки.

Растет и число инфицированных. За последние сутки медики зафиксировали 654 случая заражения. Общее количество заболевших с начала пандемии составили 169 044 человека. По информации регионального правительства, 8 353 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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