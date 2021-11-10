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В Ростовской области медики вылечили от коронавируса еще 570 человек

В Ростовской области медики вылечили от коронавируса еще 570 человек
В Ростовской области растет число людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 10 по 11 ноября опасную инфекцию побороли 570 человек.

В стационарах получают лечение 5 256 человек. 47 из них находятся в тяжелом состоянии. Эти пациенты подключены к аппаратами искусственной вентиляции легких. Кислород поступает в их организмы с помощью специальной трубки. В некоторых случаях врачам приходится делать надрез на трахее и вставлять оборудование в просвет. Тогда пациентов вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт.

Также в кислородной поддержке нуждаются еще 400 человек. Однако им достаточно масок и мундштуков, через которые подается жизненно необходимый газ. Эти пациенты могут самостоятельно дышать и передвигаться, но, как правило, в их крови слишком низкий уровень кислорода. Обычно это люди с объемом поражения легких более 65%.

Растет и число пациентов с COVID-19. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 650 жителей региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 163 188 человек. Из них 138 305 уже побороли опасную инфекцию, сообщили в областном правительстве.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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