В Ростовской области медики вылечили от коронавируса еще 570 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет число людей, выздоровевших от коронавируса. За сутки с 10 по 11 ноября опасную инфекцию побороли 570 человек.В стационарах получают лечение 5 256 человек. 47 из них находятся в тяжелом состоянии. Эти пациенты подключены к аппаратами искусственной вентиляции легких. Кислород поступает в их организмы с помощью специальной трубки. В некоторых случаях врачам приходится делать надрез на трахее и вставлять оборудование в просвет. Тогда пациентов вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боль или дискомфорт.Также в кислородной поддержке нуждаются еще 400 человек. Однако им достаточно масок и мундштуков, через которые подается жизненно необходимый газ. Эти пациенты могут самостоятельно дышать и передвигаться, но, как правило, в их крови слишком низкий уровень кислорода. Обычно это люди с объемом поражения легких более 65%.Растет и число пациентов с COVID-19. За последние 24 часа положительные результаты ПЦР-тестов получили 650 жителей региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 163 188 человек. Из них 138 305 уже побороли опасную инфекцию, сообщили в областном правительстве.