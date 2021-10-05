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На Дону коронавирус побороли еще 356 человек

На Дону коронавирус побороли еще 356 человек
В Ростовской области увеличилось число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 6 по 7 октября опасную инфекцию побороли еще 356 человек.

Стационарное лечение получают 4 293 человека. Еще 64 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородом их снабжают с помощью специальных трубок. Зачастую таких пациентов вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боли или дискомфорта. Кроме того, 360 человек получают жизненно необходимый газ через маски и мундштуки.

Не уменьшается и количество жителей региона, подхвативших COVID-19. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 515 человек. Всего с начала пандемии заболели 142 189 человек. Из них выздоровели уже 122 320, сообщили в областном правительстве.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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