На Дону коронавирус побороли еще 356 человек

В Ростовской области увеличилось число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 6 по 7 октября опасную инфекцию побороли еще 356 человек.Стационарное лечение получают 4 293 человека. Еще 64 находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Кислородом их снабжают с помощью специальных трубок. Зачастую таких пациентов вводят в медикаментозную кому, чтобы те не чувствовали боли или дискомфорта. Кроме того, 360 человек получают жизненно необходимый газ через маски и мундштуки.Не уменьшается и количество жителей региона, подхвативших COVID-19. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 515 человек. Всего с начала пандемии заболели 142 189 человек. Из них выздоровели уже 122 320, сообщили в областном правительстве.