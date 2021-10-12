Еще 552 человека заболели COVID-19 в Ростовской области

За сутки в Ростовской области выявили еще 552 случая инфицирования COVID-19. По данным на 14 октября, вирус подхватили 187 человек в возрасте от 18 до 45 лет (33,9% зараженных). Немного меньше (175 человек, или 31,7%) заразились среди жителей региона от 46 до 65 лет.В числе новых пациентов с коронавирусом появились пенсионеры. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 59 человек от 66 до 79 лет (10,7%) и у 22 старше 80 лет (4%). Кроме того, положительные результаты ПЦР-тестов получили 109 несовершеннолетних. Это 19,7% новых инфицированных.Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 145 932 человек. По информации областного правительства, 7 209 из них скончались от тяжелых последствий. При этом все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.