В числе новых зараженных COVID-19 - 467 жителей Ростовской области

В Ростовской области выявили новых инфицированных коронавирусом. За сутки с 21 по 22 сентября положительные результаты тестов на COVID-19 получили 467 человек.Лидирующие позиции по числу заболевших удерживают молодежь от 18 до 45 лет (34,2%) и люди от 46 до 65 лет (31,7%). Немало пациентов с коронавирусом появилось и среди детей. Медики зафиксировали 18,2% несовершеннолетних среди всех случаев инфицирования COVID-19.Меньше всего зараженных оказалось среди пенсионеров. Диагноз подтвердился у 11,6% людей в возрасте от 66 до 79 лет и у 4,3% - старше 80 лет.Всего с начала пандемии вирус подхватили 134 766 жителей Ростовской области. Из них 6 588 скончались от тяжелых последствий. Как сообщили в правительстве региона, все умершие страдали хроническими заболеваниями.