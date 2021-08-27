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Еще 365 жителей Ростовской области переболели коронавирусом

Еще 365 жителей Ростовской области переболели коронавирусом

Еще 365 жителей Ростовской области переболели коронавирусом. Об этом 31 августа сообщили в правительстве донского региона.

Всего с начала пандемии число выздоровевших дошло до 107 471 человека. Процент поборовших вирус из общего числа заболевших составляет 86. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае этот показатель равен 73%, а в Волгоградской области - 88%.

Продолжают бороться за жизни больше 10 тысяч жителей Дона. Из них 4 004 пациента получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 382 человека, 36 находятся в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Ростовской области заразились больше 124 тысяч человек, в том числе 481 заболевший, выявленный за прошедшие сутки.

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