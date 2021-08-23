Еще 304 жителя Ростовской области переболели коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона 25 августа.Продолжают бороться с вирусом больше 10 тысяч человек. Среди них 4 156 получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 400 пациентов. Из них 41 инфицированный находится в тяжелом состоянии и не может дышать самостоятельно.С начала пандемии выздороветь смогли 86% от общего числа заразившихся. Для сравнения: в Ставропольском крае этот же показатель равен 83%. На Кубани процент выздоровевших составляет 74.Всего с начала пандемии на Дону было проведено больше 3,5 миллиона исследований. Из них 121 509 тестов оказались положительными. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 482 человека.