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Еще 304 жителя Ростовской области переболели коронавирусом

Еще 304 жителя Ростовской области переболели коронавирусом

Еще 304 жителя Ростовской области переболели коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве донского региона 25 августа.

Продолжают бороться с вирусом больше 10 тысяч человек. Среди них 4 156 получают помощь медиков в стационарах. К ИВЛ подключены 400 пациентов. Из них 41 инфицированный находится в тяжелом состоянии и не может дышать самостоятельно.

С начала пандемии выздороветь смогли 86% от общего числа заразившихся. Для сравнения: в Ставропольском крае этот же показатель равен 83%. На Кубани процент выздоровевших составляет 74.

Всего с начала пандемии на Дону было проведено больше 3,5 миллиона исследований. Из них 121 509 тестов оказались положительными. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 482 человека.

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