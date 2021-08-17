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Ещё 377 жителей Ростовской области переболели коронавирусом

Ещё 377 жителей Ростовской области переболели коронавирусом

Ещё 377 жителей Ростовской области переболели коронавирусом. Об этом рассказали в региональном правительстве 19 августа.

Продолжают борьбу с опасным заболеванием около 9 тысяч человек. 4 135 жителей донского региона из этого числа находятся под присмотром врачей в стационарах. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 437 пациентов, 47 находятся в тяжелом состоянии.

Путем вакцинации желанные антитела получили ещё 21 374 человека. Первую дозу прививки за прошедшие сутки ввели 13 077 ростовчан и жителей области. Всего вакцинированных в регионе на 19 августа насчитывают больше миллиона человек.

За последние 24 часа в Ростовской области обнаружили 488 новых случаев заражения. С начала пандемии число инфицированных нарастающим итогом достигло 118 593 заболевших.

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