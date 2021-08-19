Еще 303 жителя Ростовской области переболели коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве 21 августа.Продолжают бороться за жизни в стационарах еще 4 225 человек. Из них к ИВЛ подключены 416 пациентов. К инвазивной - 43 человека, к неинвазивной - 373.Путем вакцинации заветные антитела получили уже 1,1 миллиона человек. За сутки это число увеличилось на 18 185 жителей Ростовской области. Первую дозу прививки за последние 24 часа ввели еще 12 660 будущих обладателей иммунитета.Всего с начала пандемии на Дону заразились уже почти 120 тысяч человек. В том числе 490 случаев заражения коронавирусом зафиксированы за прошедшие сутки.