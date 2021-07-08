Ещё 130 жителей Ростовской области смогли побороть коронавирус. Информация об этом появилась на сайте правительства области 10 июля.Около 5,8 тысячи человек до сих пор продолжают бороться с болезнью. Больше 3 тысяч находятся дома, на карантине, а 2 159 человек получают помощь в стационарах. Из них 213 человек подключены к ИВЛ, в тяжёлом состоянии находятся 20 жителей области.Получили желанные антитела и справку о вакцинации уже 520 576 человек. В том числе 6 тысяч привитых зарегистрированы за последние сутки. Протестировано на наличие вируса в организме на 10 июля 12 620 человек.Всего с момента появления коронавируса опасную инфекцию подхватили 102 093 человека. За последние сутки это число увеличилось на 319 инфицированных. Не смогли побороть вирус 4 795 жителей Дона.