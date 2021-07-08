Ещё 130 жителей Ростовской области смогли побороть коронавирус
Ещё 130 жителей Ростовской области смогли побороть коронавирус. Информация об этом появилась на сайте правительства области 10 июля.
Около 5,8 тысячи человек до сих пор продолжают бороться с болезнью. Больше 3 тысяч находятся дома, на карантине, а 2 159 человек получают помощь в стационарах. Из них 213 человек подключены к ИВЛ, в тяжёлом состоянии находятся 20 жителей области.
Получили желанные антитела и справку о вакцинации уже 520 576 человек. В том числе 6 тысяч привитых зарегистрированы за последние сутки. Протестировано на наличие вируса в организме на 10 июля 12 620 человек.
Всего с момента появления коронавируса опасную инфекцию подхватили 102 093 человека. За последние сутки это число увеличилось на 319 инфицированных. Не смогли побороть вирус 4 795 жителей Дона.