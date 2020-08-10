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Еще 127 дончан получили положительные тесты на коронавирус

Еще 127 дончан получили положительные тесты на коронавирус
Еще 127 жителей Ростовской области сегодня получили положительные тесты на коронавирус. Данные за 12 августа передает донское правительство.

За весь период пандемии было выявлено почти 14,5 тысячи больных COVID-19. На данный момент болеют 2 337 жителей. Выздоровели более 11 тысяч человек, 271 скончался. Трое из них, в возрасте от 64 до 73 лет, - сегодня.

Напомним, Донской край - на третьем этапе снятия ограничений. На данный момент в области разрешена работа всех магазинов, СПА-центров и фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров и салонов красоты. С 10 августа дончане могут сходить в кафе, ресторан или на экскурсию, а с 1 сентября откроют свои двери театры.

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