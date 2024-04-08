Еще 2,5 миллиарда рублей потратят на строительство Северного радиуса Ростова
Стал известен победитель тендера на строительство четвертого этапа Северного радиуса Ростовского транспортного кольца. По информации на сайте госзакупок, им стало ООО «Т-ТРАНС». Региональный минтранс хотел было потратить на работы 2,9 миллиарда рублей. Но компания решила пощадить бюджетные средства и предложило сделать все за 2,5 миллиарда.
Это уже третий подряд тендер по возведению Северного радиуса, которое выиграл «Т-ТРАНС». Предыдущие два достались ей же — за 1,7 миллиарда рублей и 1,8. Компания пропустила только первый этап. Она не участвовала в проведении аукциона, и контракт заключили с АО «Ростовавтомост» — единственным желающим подрядчиком. Цена тендера составляла 900 миллионов рублей.
В проект «Северный радиус» входят работы по строительству и реконструкции Щепкинской, Родионовской транспортных развязок и мостового перехода через Ростовское море. Завершить работы четвертого этапа должны до конца ноября 2025 года.
По информации на сайте rusprofile, ООО «Т-ТРАНС» существует с декабря 2020-го. За сравнительно небольшой срок она успела заключить более сотни крупных контрактов. Большинство из них (78) общей стоимостью более 40 миллиардов рублей — с донским минтрансом.
Прославилась компания не только рядом выигранных тендеров, но и скандальной историей. ФАС возбудил уголовное дело по картельному сговоруу в отношении «Т-ТРАНС» и еще пяти организаций. По данным антимонопольной службы, компании договорились не снижать цену в закупочных процедурах на выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции автодорог. Они ограничили конкуренцию и выиграли для себя 121 контракт на общую сумму в 24,1 миллиарда рублей.
Сговор раскрылся в 2021 году, когда сотрудники ФАС провели ряд внеплановых проверок в нескольких донских компаниях. Вероятно, картель отделался штрафами и продолжил выигрывать крупные тендеры дальше.